"Wer braucht diese Religion?": Rodrigo Duterte prophezeit Untergang katholischer Kirche in 25 Jahren

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat seinen ohnehin durchaus bekannten Standpunkt gegenüber der römisch-katholischen Kirche zum wiederholten Male bekundet. Bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Stadt Pasay zog der Staatschef in einer feurigen Rede erneut über die Institution her und sagte ihr im Lichte der wachsenden Anzahl der Missbrauchs- und Korruptionsfälle in ihren Kreisen einen baldigen Untergang vorher.