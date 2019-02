Mann wandert mit Messer im Rücken durch russisches Krankenhaus auf der Suche nach Zigaretten (Video)

Quelle: Reuters Mann wandert mit Messer im Rücken durch russisches Krankenhaus auf der Suche nach Zigaretten (Video) (Symbolbild: Pappfigur in italienischer Dienstuniform mit aufgedruckten Messer im Rücken bei einer Demonstration italienischer Sicherheitskräfte und Militärangehöriger in Rom, 02.12.2012 )

Ein halbnackter Mann, der am Montag mit einem riesigen Messer im Rücken in einem russischen Krankenhaus umhergewandert ist, hat es dank der Überwachungskameras ins Internet geschafft. Das verstörende Material zeigt, wie der stark alkoholisierte Patient auf der Suche nach einer Zigarette das Klinikum unsicher macht – während die Waffe in seinem Rücken steckt und Blut denselbigen hinunterläuft.