Unbekannte enthaupten 800 Jahre alte Kreuzfahrer-Mumie in irischer Krypta (Symbolbild)

Bei einem Einbruch in die Krypta der St. Michan's Church in Dublin haben unbekannte Grabschänder eine 800 Jahre alte mumifizierte Leiche eines Kreuzfahrers geköpft und deren Schädel gestohlen. Der Erzdiakon von Dublin, David Pierpoint, bezeichnete die Tat als "frevlerisch" und gab mit Bedauern bekannt, dass die Krypta nach dem Vorfall für Besucher vorerst geschlossen bleibt.

Ein Touristenführer stellte den Diebstahl am Montag fest, als er die Unterkirche aufschloss, berichtetThe Irish Times. Neben der beschädigten Kreuzfahrer-Mumie verunstalteten die Täter außerdem die Mumie einer vor etwa 300 Jahren verstorbenen Nonne und schändeten die nächstgelegene Familienkrypta des irischen Mathematikers William Hamilton. Nach ähnlichen Vorkommnissen im Jahr 1996 ist es bereits die zweite Entweihung der Überreste irischer Heiliger in der historischen Grabkammer.

