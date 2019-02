Serbien: Lebensgefährtin lesbischer Premierministerin bringt Kind zur Welt

Die Lebensgefährtin der serbischen Premierministerin Ana Brnabić hat letzte Woche ein Kind zur Welt gebracht. Die 43-Jährige ist Serbiens erste weibliche Premierministerin und erste homosexuelle Politikerin, die dieses Amt bekleidet. Der Mutter Milica Djurdjic und dem Neugeborenen, der am Mittwoch in Belgrad zur Welt kam, soll es gut gehen. Die serbische LGBT-Gemeinde steht der Geburt kritisch gegenüber, da die Ehe und Kinderadoption für LGBT-Paare in dem Land nicht erlaubt sind.