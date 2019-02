Vatikan wartet auf Berufung nach Schuldspruch gegen Kardinal George Pell in Australien

Quelle: Reuters Vatikan wartet auf Berufung nach Schuldspruch gegen Kardinal George Pell in Australien (Archivbild)

Nach dem Schuldspruch gegen den australischen Kardinal George Pell wegen sexuellen Missbrauchs will der Vatikan auf ein Urteil in einem Berufungsverfahren warten. Der Kardinal habe seine Unschuld erklärt und habe das Recht, sich bis zur letzten Instanz zu verteidigen, erklärte Vatikansprecher Alessandro Gisotti am Dienstag in Rom.