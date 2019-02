Betrunkener Fahrer fragt nach Drogen – Passant ruft Polizeibeamte

Quelle: www.globallookpress.com Betrunkener Fahrer fragt nach Drogen – Passant ruft Polizeibeamte (Symbolbild)

Mit einer kuriosen Anfrage hat sich ein betrunkener Autofahrer im hessischen Dieburg am Montagabend selbst aus dem Verkehr gezogen. Der 30-Jährige hielt sein Auto neben einem Passanten an und fragte ihn, wo er am besten Drogen kaufen könnte. Dem Fußgänger fiel dabei auf, dass der VW-Polo-Fahrer unter Alkoholeinfluss stehen müsste. Nach der negativ beschiedenen Frage fuhr der Mann weiter.