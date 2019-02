Lima-Gruppe strebt internationale Verurteilung von Nicolás Maduro an

Quelle: Reuters

Die sogenannte Lima-Gruppe setzt sich für ein Verfahren gegen die Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein. Die am Wochenende blockierte Einfuhr von Hilfsgütern und die Gewalt gegen die Bevölkerung seien schwere Menschenrechtsverletzungen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Lima-Gruppe, die am Montag nach einem Treffen in Bogotá bekanntgegeben wurde.