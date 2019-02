Kadaver von Buckel-Wal am Amazonas verblüfft Biologen

© Facebook / Bicho D'água Toter Wal in Amazonas-Dschungel verblüfft Biologen

Ein toter Buckelwal ist im Dschungel an den Ufern des Flusses Amazonas entdeckt worden. Der Kadaver wurde am Freitag von den Einwohnern der Insel Marajó im Norden Brazils gefunden, die von kreisenden Geiern angelockt worden waren. In einer Lichtung im Wald, etwa 15 Meter vom Ufer entfernt, entdeckten sie ein totes Buckelwal-Kalb. Biologen der Nichtregierungsorganisation Bicho D'agua kamen vor Ort, um den Tod des Wals zu untersuchen, bevor der Kadaver den Geiern überlassen wurde.