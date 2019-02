EU und Peru lehnen militärische Einmischung in Venezuela ab

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild: Steinewerfer in Unterstützung der venezolanischen Opposition beim Versuch, die Durchfahrt von LKW angeblich mit humanitärer Hilfe über Francisco de Paula Santander-Brücke von Kolumbien nach Venezuela zu erzwingen. 23.02.2019)

Es sollte keine militärische Intervention in die Angelegenheiten Venezuelas geben – diese Position der Europäischen Union gab die EU- Sprecherin für Außenpolitik und Sicherheit Maja Kocijančič in ihrer Rede in Brüssel bekannt.