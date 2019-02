NS-Anzeige im Amtsblatt - Thüringer Bürgermeister entschuldigt sich

Quelle: Reuters NS-Anzeige im Amtsblatt - Thüringer Bürgermeister entschuldigt sich (Symbolbild)

Nach der Veröffentlichung einer historischen Nazi-Anzeige im Amtsblatt der thüringischen Stadt Hildburghausen hat sich der Bürgermeister entschuldigt. Der CDU-Politiker Holger Obst sagte am Montag der Deutschen Presse-Agentur, er habe in keiner Weise Rechtsradikalen in die Hände spielen wollen. "Im Gegenteil: Wir sind Demokraten, und ich kann mich nur entschuldigen." Einen Rücktritt, wie von SPD, Linke und Grünen gefordert, halte er für überzogen.