London verbietet Werbung für ungesundes Essen in öffentlichen Verkehrsmitteln

Quelle: Reuters

Das Verbot von Werbung für ungesundes Essen ist heute für den öffentlichen Transport in ganz London in Kraft getreten. Plakate für Speisen und Getränke, die reich an Fett, Salz und Zucker sind, werden aus den U-Bahnen, Bussen und Bushaltestellen entfernt. Einige Anzeigen könnten jedoch noch eine Weile länger bleiben, da manche Unternehmen Werbeflächen für längere Zeit gebucht haben.