Versuchte Flugzeugentführung in Bangladesch: Niemand verletzt, Täter gefasst

Quelle: www.globallookpress.com

Am Sonntag hat ein Mann in Bangladesch versucht, ein Passagierflugzeug zu entführen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:40 Ortszeit an Bord einer Maschine der Fluggesellschaft "Biman Bangladesh Airlines", die nach Dubai unterwegs war. Der in Dhaka gestartete Flug BG147 musste in Chittagong notlanden.