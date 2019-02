Theresa May: Abstimmung über Brexit-Abkommen bis 12. März

Quelle: AFP Theresa May: Abstimmung über Brexit-Abkommen bis 12. März

Im britischen Parlament wird es in dieser Woche noch keine Abstimmung über das zwischen Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen geben. Das sogenannte "bedeutungsvolle Votum" wird bis zum 12. März stattfinden, berichtete May am Sonntag auf einem Flug zum Gipfel der EU mit der Arabischen Liga nach Ägypten.