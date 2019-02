Angela Merkel reist zu EU-Gipfel mit Arabischer Liga in Ägypten

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Sonntag zu einem zweitägigen Gipfel der EU und der Arabischen Liga nach Ägypten gestartet. Am Abend wollte die Politikerin in Scharm el Scheich nach dem obligatorischen "Familienfoto" an einem vom ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi gegebenen Abendessen teilnehmen.