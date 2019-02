Japan ehrt Kaiser Akihito zum 30. Thronjubiläum

Kurz vor der Abdankung des japanischen Kaisers Akihito hat die Regierung den Monarchen anlässlich seines 30. Thronjubiläums mit einer Zeremonie geehrt. Das Volk werde «nie vergessen», wie der 85-jährige Monarch drei Jahrzehnte lang immer an der Seite seiner Untertanen gestanden habe, erklärte der japanische Premierminister Shinzo Abe am Sonntag.

Seit Akihito am 7. Januar 1989 den Thron bestieg, hätten er und Kaiserin Michiko auf ihren Reisen in 35 Länder die Beziehungen Japans zu diesen Staaten vertieft, sagte der japanische Premier. Akihito ist der erste Kaiser der ältesten Erbmonarchie der Welt seit rund 200 Jahren, der zu Lebzeiten den Thron für seinen Nachfolger freimacht. Am 1. Mai wird sein ältester Sohn, Kronprinz Naruhito, den Chrysanthementhron besteigen. (dpa)

