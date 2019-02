Sohn zerstückelt Mutter und isst Leichenteile

Ein Spanier hat seine eigene Mutter ermordet, zerstückelt und zusammen mit seinem Hund teilweise aufgegessen. Der grausige Fall von Kannibalismus, den Polizisten am Donnerstag in Madrid entdeckten, erregte am Samstag Aufsehen in spanischen Medien. Den Beamten habe sich beim Betreten der Wohnung "eine schockierende Szene" geboten, schrieb die Zeitung "ABC". Sie hätten im ganzen Haus Leichenteile des 66-jährigen Opfers in Tupperdosen entdeckt.