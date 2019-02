Drei beurlaubte Blauhelmsoldaten sterben bei Attacke in Mali

Quelle: AFP

Am Freitagabend sind drei Soldaten der UN-Friedensmission in Mali (MINUSMA) getötet worden. Ein weiterer Blauhelmsoldat erlitt beim Überfall auf einer Straße nach Siby, 44 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Bamako, Verletzungen. Die Soldaten waren beurlaubt. Am Steuer ihres gemieteten Autos saß ein örtlicher Fahrer, der ebenfalls verletzt wurde.