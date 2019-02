Reuters: USA wollen 400 Soldaten nach Truppenabzug in Syrien lassen

Quelle: Reuters Reuters: USA wollen 400 Soldaten nach Truppenabzug in Syrien lassen (Archivbild)

Die USA wollen nach dem Rückzug aus Syrien rund 400 Soldaten im Land lassen. Das teilte die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf einen hochrangigen Angestellten des Weißen Hauses am Freitag mit. Ihm zufolge soll ein Teil der Soldaten in einer Sicherheitszone im Nordosten Syriens stationiert werden, während sich der restliche Teil in dem US-Militärstützpunkt Tanf nahe der Grenze zu Jordanien und dem Irak befinden soll.