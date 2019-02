Niedersachsen: Mann hortet 1.000 Schusswaffen in Wohnung

Nach dem Fund von etwa 1.000 Schusswaffen in einer Wohnung schließt die Polizei einen extremistischen Hintergrund aus. Beamte hatten in den Privaträumen eines 44-jährigen Büchsenmachers im niedersächsischen Ritterhude Pistolen und Gewehre mit mehreren 10.000 Schuss Munition entdeckt.

Bei einem Umzug von Schleswig-Holstein nach Niedersachsen habe der Mann alle bis dahin in seiner Werkstatt gehorteten Waffen mitgenommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel am Freitag. Er sei nicht mehr in der Lage gewesen, "seine Geschäfte so zu führen, wie es notwendig gewesen wäre." Anlass der Hausdurchsuchung war laut Polizei ein Strafverfahren der Staatsanwaltschaft Kiel wegen Unterschlagung von Waffen. (dpa)

