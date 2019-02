Mutter wollte Sohn mit Schlaftabletten töten - Viereinhalb Jahre Haft

Für die versuchte Tötung ihres Sohnes mit Schlaftabletten ist eine Mutter zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Kaiserslautern habe den Vorwurf des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung bewiesen gesehen, sagte ein Justizsprecher am Freitag. Das Gericht ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.