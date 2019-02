Julian Assange mit neuem australischem Reisepass ausgestattet

Quelle: Sputnik Julian Assange mit neuem australischem Reisepass ausgestattet (Archivbild: WikiLeaks-Mitbegründer Julian Assange auf dem Balkon der Botschaft Ecuadors in London am 19. Mai 2017)

Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat von seinem Heimatland Australien einen neuen Reisepass ausgestellt bekommen. Dies könnte einen Meilenstein auf dem Weg des Whistleblowers von der ecuadorianischen Botschaft in London zurück nach Hause darstellen. Der Pass wurde bereits im September des Vorjahres an Assange ausgehändigt, doch dies gelangte erst am Donnerstag an die Öffentlichkeit.