Indische Tee-Arbeiter trinken gepanschten Alkohol: Mindestens 17 Tote

Quelle: www.globallookpress.com Indische Tee-Arbeiter trinken gepanschten Alkohol: Mindestens 17 Tote (Symbolbild)

Erneut hat der Konsum von gepanschtem Schnaps in Indien zahlreiche Menschenleben gefordert. Mindestens 17 Arbeiter einer Teeplantage im nordöstlichen Bundesstaat Assam starben, nachdem sie am Donnerstagabend schwarz gebrannten Alkohol getrunken hatten, wie die örtliche Polizei am Freitag mitteilte. Weitere 18 Menschen mussten demnach in einem Krankenhaus behandelt werden - vier von ihnen seien in ernstem Zustand. Das Getränk habe scheinbar eine erhebliche Menge Methanol enthalten, hieß es.