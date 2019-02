Gericht untersagt Betreuerin lange Fingernägel in Altenheim

Quelle: AFP Gericht untersagt Betreuerin lange Fingernägel in Altenheim (Symbolbild)

Eine Betreuerin in einem Seniorenpflegeheim in der Nähe von Aachen darf nicht mit langen und lackierten Fingernägeln zur Arbeit kommen. Das hat das Arbeitsgericht Aachen am Donnerstag entschieden. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.