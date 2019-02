Mögliche Haley-Nachfolge als UN-Botschafterin: US-Botschafterin in Kanada Kelly Craft

Quelle: AFP Kelly Craft spricht mit dem britischen Minister Duncan Alan während eines Treffens der Lima-Group zur Frage, wie der selbsternannte venezolanische Präsident Guaidó unterstützt werden kann, 10. Februar 2019, Ottawa.

Am Donnerstag kam die US-Botschafterin in Kanada, Kelly Craft, als neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen ins Gespräch. Die Nachrichtenagentur Reuters berief sich auf Mitarbeiter in der Administration von Donald Trump sowie vom republikanischen Senator von Kentucky, Mitch McConnell, und berichtete, dass dieser die Empfehlung ausgesprochen hatte.