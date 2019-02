Russe mit Rettung irischer Sprache in irischer Provinz beauftragt

In Éirinn, roghnaímid an fear ceart don phost. Ní roghnaimid fear na hÉireann as an bpost! In Ireland, we choose the right man for the job and not the Irish man for the job! En Irlande, on choisit le meilleur candidat pour le poste & non l’irlandais pour le poste! блестящий pic.twitter.com/2YBPGs4kXo