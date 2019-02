Autobombe im Osten Syriens tötet mindestens 20 Menschen

Bei der Explosion einer Autobombe unweit der letzten IS-Bastion im Osten Syriens sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Bombe sei nahe dem Ort Al-Schachil detoniert, als ein Konvoi mit Arbeitern eines Ölfeldes und einer lokalen Miliz vorbeigefahren sei, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Weitere Menschen seien verletzt worden.

Zunächst war unklar, wer für die Explosion verantwortlich war. Südlich von Al-Schachil gehen die Truppen der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) unter kurdischer Führung derzeit gegen die letzte Bastion der Terrormiliz "Islamischer Staat (IS)" in dem Bürgerkriegsland vor. Dort sollen sich noch einige Hundert Dschihadisten in dem Ort Baghus verschanzt haben.

Der IS hat den allergrößten Teil seines früheren Herrschaftsgebiets in Syrien und im Irak verloren. Die Terrormiliz ist in der Region aber weiter aktiv und verübt regelmäßig Anschläge. (dpa)

