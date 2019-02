Bericht dokumentiert sexuellen Missbrauch und Gewalt in Kinderheim

Quelle: www.globallookpress.com Bericht dokumentiert sexuellen Missbrauch und Gewalt in Kinderheim (Symbolbild)

In einem früheren Kinderheim einer katholischen Stiftung in Südbayern waren jahrelang sexueller Missbrauch und eine von Gewalt geprägte Erziehung an der Tagesordnung. Dies ist das Ergebnis eines am Donnerstag vom Bistum Augsburg vorgestellten Untersuchungsberichts zu den Vorfällen seit den 1950er Jahren. Der pensionierte Richter Manfred Prexl sprach von "überbordender Gewalt", die in dem Donauwörther Kinderheim bis zu dessen Schließung 1977 ungehindert geschehen konnte.