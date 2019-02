Raubüberfall auf Venezuelas Generalkonsulat in Ecuador: Mitarbeiter verprügelt, Kasse gestohlen

Bewaffnete Räuber haben am Mittwoch das venezolanische Generalkonsulat im ecuadorianischen Guayaquil überfallen. Wie der Leiter der diplomatischen Vertretung Fernando Bello gegenüber Medien mitteilte, hätten die sieben Täter das Personal verprügelt und alles Geld aus der Kasse des Konsulates geraubt. Außerdem hätten die Angreifer die Konsulatsmitarbeiter wegen ihrer politischen Ansichten verspottet.

Die Geldsumme, die gestohlen wurde, nannte der venezolanische Diplomat nicht. Ihm zufolge sei sie aber erheblich. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein und befragte bereits mehrere Zeugen. Zuvor hatte die Regierung in Quito Juan Guaidó als Interimispräsidenten Venezuelas anerkannt und sich bereit erklärt, einen von ihm designierten Botschafter zu empfangen. Bislang arbeiten in der venezolanischen Botschaft in Ecuador jedoch jene Diplomaten, die von der Regierung Nicolás Maduros entsandt worden waren. (TASS)

Robaron, golpearon e insultaron al personal del consulado de Venezuela en Guayaquil - https://t.co/TJ9Miw7iR5pic.twitter.com/j8YLRD8DWw — Ecupunto.com (@Notiecupunto) February 21, 2019

