Deutsch-vietnamesische Krise offensichtlich beigelegt

Quelle: www.globallookpress.com

Deutschland sieht die diplomatische Krise mit Vietnam wegen der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes aus Berlin offensichtlich als beendet an. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Mittwoch anlässlich eines Besuchs seines vietnamesischen Amtskollegen Pham Binh Minh in Berlin, dass es wegen der Verschleppung "in der Vergangenheit" spürbare Differenzen gegeben habe.