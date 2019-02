Alle 2018 angekündigten Waffen Russlands ein Jahr später Realität - manche schon in Dienst (Video)

Quelle: Sputnik © Russisches Verteidigungsministerium via Sputnik Alle 2018 angekündigten Waffen Russlands nur ein Jahr später real, manche schon in Dienst gestellt (Tests des Träger-U-Bootes für die nukleare Unterwasserdrohne "Poseidon")

Alle Waffensysteme, die Russlands Präsident Wladimir Putin bei seiner Ansprache an die Föderale Versammlung im letzten Jahr erwähnt hat, existieren jetzt, nur ein Jahr später, real – einige davon sind auch schon in Dienst gestellt worden. Darauf wies Putin bei der diesjährigen Ansprache am Mittwoch hin. Verteidigungsminister Sergei Schoigu betonte mit Verweis auf seinen Oberbefehlshaber, dass die Modernisierung der strategischen Nuklearstreitkräfte Russlands nach Plan verläuft.