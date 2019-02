Algen färben See in Australien in knalliges Rosa

Quelle: AFP Algen färben See in Australien in knalliges Pink (Archivbild)

Hohe Temperaturen und viel Sonne haben einen See in Australien in ein rosa Gewässer verwandelt. Die Farbe stamme von Algen, die in dem See in einem Park in Melbourne wachsen, wie die zuständige Behörde, Parks Victoria, am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite mitteilte.