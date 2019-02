Russisches Verteidigungsministerium rügt falsche Berichterstattung zu Marschflugkörpern

Quelle: Sputnik Russisches Verteidigungsministerium rügt falsche Berichterstattung zu Marschflugkörpern (Archivbild: Mobile Abschussrampe sowie Transport- und Startbehälter mit Marschflugkörper 9M729 des taktischen Raketensystems "Iskander" beim Briefing des russischen Verteidigungsministeriums am 23. Januar 2019)

Einwürfe in die Medienlandschaft zu "einem weiteren" russischen Marschflugkörper neben 9M729, der angeblich gegen den Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) verstößt, sind Versuche seitens der USA, der Verantwortung für ihre eigenen Lügen aus dem Weg zu gehen. So hat Generalmajor Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Dienstag entsprechende Medienberichte bewertet.