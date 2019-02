Warnstreiks an Hamburger Schulen und Hochschulen

Quelle: www.globallookpress.com Warnstreiks an Hamburger Schulen und Hochschulen

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder sind am Mittwoch in Hamburg Tarifbeschäftigte an Schulen und Hochschulen in den Warnstreik getreten. Mit dem ganztägigen Ausstand will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen waren Verwaltungsangestellte in den Schulbüros, Schulhausmeister, Betriebsarbeiter, Reinigungskräfte, Erzieher und Sozialpädagogen sowie Mitarbeiter der Universität Hamburg und anderer Hochschulen.