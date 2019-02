Pistole in Ritterroman fällt bei Flughafen-Kontrolle auf

Quelle: www.globallookpress.com Pistole in Ritterroman fällt bei Flughafen-Kontrolle auf (Symbolbild)

Eine Pistole in einem passend präparierten Buch haben Kontrolleure am Flughafen München im Handgepäck einer Frau gefunden. Nach Mitteilung der Polizei von Dienstag wollte eine 59-Jährige am Montag die Sicherheitskontrolle passieren. Im Röntgengerät fiel die Waffe sofort auf - die Seiten des Ritterromans waren exakt für die Pistole ausgeschnitten. Die Frau gab an, nichts vom gefährlichen Inhalt ihres Buchs gewusst zu haben.