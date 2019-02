US-Polizist bringt Kellnerin zum Weinen – 100 Dollar Trinkgeld für künftige Mutter

Quelle: www.globallookpress.com US-Polizist bringt Kellnerin zum Weinen – 100 Dollar Trinkgeld für künftige Mutter (Symbolbild)

Ein Polizist hat eine Kellnerin eines Restaurants in Clementon im US-Bundesstaat New Jersey zum Weinen gebracht. Das waren aber reine Glückstränen. Der rührende Vorfall ereignete sich nach Angaben der "New York Post" schon am 15. Februar.