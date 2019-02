Nach Raubmord in Berlin: Flüchtiger Täter in Den Haag gefasst

Nach Raubmord in Berlin: Flüchtiger Täter in Den Haag gefasst (Symbolbild)

Einen in Deutschland verurteilten flüchtigen Mörder hat die niederländische Polizei in Den Haag festgenommen. Der 38-jährige Mann sei am Dienstag überwältigt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann war für einen Raubmord in einem Casino in Berlin 2015 zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden.