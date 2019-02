China: Seilbrücke stürzt ein – mit sechs Menschen darauf

(Symbolbild)

In der chinesischen Stadt Guangdong ist eine Seilbrücke eingestürzt. Der Unfall wurde durch sechs Touristen verursacht, die auf der Brücke sprangen. In einem Video, das von einem Augenzeugen aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie sechs Menschen über die Brücke an das andere Ufer eines Flusses gehen. Dann fingen sie plötzlich an, auf der wackeligen Seilbrücke zu springen, und brachten sie damit ins Schaukeln.