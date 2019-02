Türkei: Führende Ex-Mitglieder von "Cumhuriyet" müssen ins Gefängnis

Quelle: Reuters Türkei: Führende Ex-Mitglieder von "Cumhuriyet" müssen ins Gefängnis (Archivbild)

Führende Ex-Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" müssen nach einem gescheiterten Berufungsverfahren ins Gefängnis. Insgesamt acht Personen, unter ihnen der Karikaturist Musa Kart und der Anwalt Bülent Utku, würden "innerhalb weniger Tage" in Haft sein, sagte ihr Anwalt Abbas Yalcin am Dienstag. Die meisten der Verurteilten müssen demnach zwischen ein und drei Jahren in Haft.