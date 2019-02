Blüten zur Hochzeit: Mann kopiert Banknoten und schenkt sie Braut für Hochzeitsvorbereitungen

Quelle: Reuters

Ein Mann aus Malaysia hat vor seiner Hochzeit wegen Geldknappheit mehrere Geldscheine an einem Kopierer ausgedruckt. Der 28-Jährige Unteroffizier der malaysischen Streitkräfte brauchte nach Angaben der Ermittler drei Tage, um die Blüten im Gesamtwert von 4.000 Ringgit (umgerechntet 1.300 Dollar) in einem Büro seiner Militäreinheit anzufertigen. Dann überreichte der Bräutigam das gefälschte Geld seiner Verlobten, damit sie ihre Hochzeit am 30. März vorbereiten konnte.