Drei Polizisten sterben bei Bombenexplosion in Kairo

Quelle: AFP Drei Polizisten sterben bei Bombenexplosion in Kairo (Symbolbild)

Ein mutmaßlicher Attentäter hat in Ägyptens Hauptstadt Kairo drei Polizisten und sich selbst mit einem Sprengsatz getötet. Der 37 Jahre alte Mann habe die Bombe gezündet, als ihn die Polizei am späten Montagabend habe festnehmen wollen, teilte das ägyptische Innenministerium mit. Zwei Polizisten seien noch in der Nacht gestorben. Ein dritter sei am Morgen seinen Verletzungen erlegen.