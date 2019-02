Über 40 Lebensmittelvergiftungen in Mongolei nach Besuch von KFC-Restaurants

Quelle: Reuters Über 40 Lebensmittelvergiftungen in Mongolei nach Besuch von KFC-Restaurants (Symbolbild)

Wegen eines Lebensmittel-Skandals sind sämtliche Restaurants der Fastfood-Kette in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator vorübergehend geschlossen worden. Die Behörden kündigten eine Inspektion der Filialen und der lokalen Betreiberfirma an. Zuvor waren mindestens 40 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert worden.