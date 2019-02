Ex-Präsident der Malediven vor Geldwäsche-Prozess verhaftet

Wenige Tage nach seiner Anklage wegen Geldwäsche ist der ehemalige Präsident der Malediven, Abdulla Yameen, verhaftet worden. Der Strafgerichtshof in der Hauptstadt Malé ordnete am Montag die Haft des 59-Jährigen bis zum Ende des Gerichtsverfahrens gegen ihn an. Die Staatsanwaltschaft hatte dies mit der Begründung beantragt, Yameen habe versucht, Zeugen zu bestechen.