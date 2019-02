Möge die Macht mit dir sein: Französischer Fechter-Bund erkennt Lichtschwert-Duelle als Sportart an

Den angehenden Jedi-Rittern aus aller Welt zuliebe hat der französische Fechter-Bund (FFE) zum ersten Mal Lichtschwert-Duelle als offizielle Sportart registriert. Damit erhoffen sich die Vertreter der neuen Disziplin, mehr Star-Wars-Fans für Sport zu begeistern sowie mehr Sportler mit dem Universum der Film-Saga bekannt zu machen.

Die Kultur des Lichtschwert-Duellierens ist in Frankreich mit 1.100 Schullizenzen und 92 Vereinen sehr weit verbreitet und gewinnt stetig an Popularität, teilt die Zeitung Le Monde mit. Erst Anfang Februar nahmen 34 Menschen am nationalen Turnier im Laserschwert-Kampf in der französischen Gemeinde Beaumont-sur-Oise teil. Der nächste Schritt – die Aufnahme der Disziplin ins Programm der Olympischen Spiele – dürfte allerdings wohl noch eine Weile dauern.

