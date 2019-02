Skytrax-Bewertung: Russischer Flughafen unter den weltweit besten

Einer der neuesten russischen Flughäfen, der internationale Flughafen Platow in der Stadt Rostow am Don, hat von der in Großbritannien ansässigen Raing-Organisation Skytrax die höchste Bewertungsstufe erhalten und ist damit der erste russische Fünf-Sterne-Flughafen. Skytrax gilt als die international renommierteste Auszeichnung für Flughäfen und Fluggesellschaften.