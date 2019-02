Drei Explosionen in Donezk

Quelle: Sputnik Drei Explosionen in Donezk

Im Stadtzentrum von Donezk sind am Montagmorgen drei Explosionen zu hören gewesen. Es habe keine Verletzten gegeben, sagten Vertreter der Volksrepublik Donezk gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS. Zwei der Explosionen sollen in der Nähe eines Hotels stattgefunden haben, in dem sich Vertreter der OSZE-Mission aufhalten.