Kinder fischen beim Angeln Handgranate aus der Alster in Hamburg

Quelle: www.globallookpress.com Kinder fischen beim Angeln Handgranate aus der Alster in Hamburg (Symbolbild)

Zwei Kinder haben eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg aus der Alster gefischt. Die beiden Elfjährigen hätten in einem Park im Hamburger Stadtteil Eppendorf zur "Schatzsuche" einen Magneten an einer Angelschnur ins Wasser gelassen und dabei die Granate aus dem Wasser gezogen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.