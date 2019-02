Vermisste Frau nach 19 Jahren als Leiche im Tiefkühlschrank gefunden

Quelle: Reuters Vermisste Frau nach 19 Jahren als Leiche im Tiefkühlschrank gefunden (Symbolbild)

Die Leiche einer seit 19 Jahren vermissten jungen Frau ist in Kroatien im Tiefkühlschrank im Haus einer Angehörigen gefunden worden. Die Polizei nahm in dem Anwesen im Dorf Palovec eine 45-jährige Frau fest, berichtete das Nachrichtenportal 24sata.hr in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf einen Polizeisprecher in der Bezirkshauptstadt Cakovec.