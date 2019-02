Bremen: 18-Jähriger auf Drogen mit nicht angeschnalltem Kleinkind zur eigenen Hochzeit unterwegs

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Die Fahrt zur eigenen Hochzeit hat einen Bräutigam in Wildeshausen bei Bremen am Samstag den Führerschein gekostet. Wie die Polizei mitteilte, stoppte eine Streife am Morgen den Wagen des 18-Jährigen. Den Beamten war ein Kleinkind auf dem Rücksitz aufgefallen, das nicht ordnungsgemäß gesichert war.