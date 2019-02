Slowenien: Abgeordneter prüft Aufmerksamkeit von Verkäufern und stiehlt Sandwich – Rücktritt

Der slowenische Abgeordnete Darij Krajčič von der regierenden Partei Marjan Šarec List ist zurückgetreten, nachdem er zugegeben hatte, er habe ein Sandwich in einem Laden gestohlen zu haben. Krajčič behauptet, er habe das im Rahmen eines "sozialen Experiments" gemacht.

Der Vorfall ereignete sich in einem Laden in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana. Laut Krajčič wurde er drei Minuten lang von den Mitarbeitern ignoriert, als er mit dem Sandwich an der Kasse wartete. Dann wollte er prüfen, ob sie bemerkten, wenn er mit der Ware einfach weggeht.

Der 54-Jährige gab zu, er habe zum ersten Mal in seinem Leben einen Diebstahl begangen, und sei erstaunt gewesen, dass niemand ihn aufzuhalten versuchte. Später kam er trotzdem zurück, um das Sandwich zu bezahlen.

Krajčič selbst erzählte seinen Kollegen von seiner Tat und stellte alles als einen Scherz dar. Ursprünglich wurde der Vorfall wirklich als eine komische Geschichte empfunden. Doch am nächsten Tag bezeichnete der Fraktionschef seiner Partei, Brane Golubović, sein Verhalten als "inakzeptabel". Daraufhin musste Krajčič sich entschuldigen und den Rücktritt einreichen.

