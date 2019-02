Angeklagter gibt Kronjuwelendiebstahl in Schweden zu

Quelle: AFP Angeklagter gibt Kronjuwelendiebstahl in Schweden zu (Archivbild)

Ein 22 Jahre alter Schwede hat zugegeben, die Kronjuwelen aus einem Dom bei Stockholm gestohlen zu haben. "Ich bin es gewesen, der den Diebstahl begangen hat", sagte er nach Angaben des TV-Senders SVT am Freitag vor Gericht. Als Motiv gab er den hohen Wert der Kronjuwelen an. In polizeilichen Vernehmungen hatte er den Diebstahl bislang abgestritten.